Oh, wie blöd, da vorn kommt ja schon die Ausfahrt, jetzt in die Eisen. So abrupt, wie er Fahrt aufgenommen hat, baut der Porsche die Geschwindigkeit wieder ab. Einlenken, noch schnell per Schaltpaddel zwei Gänge runterschalten, und rum um die Ecke. Der kleine Gasstoß lässt das Heck ein bisschen nach außen zucken; ja doch, hat schon mal wieder was, so eine Fahrt im Elfer.