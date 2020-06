o schnell kann es gehen: Knapp 60 Stunden, nachdem f├╝rgestohlen wurde, ist das Auto wieder da. Eine aufmerksame Frau entdeckte das Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Ahrensburg, einem St├Ądtchen im angrenzenden Schleswig-Holstein. Ihr war das schwarz-rote Auto aufgefallen, woraufhin sie die Polizei informierte. In diesem Artikel (BILD+) steht, was der "Panik-Rocker" zur gl├╝cklichen R├╝ckkehr seines Renners sagte (Paid).

Der Porsche war in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 aus der hauseigenen Tiefgarage desgestohlen worden. Lindenberg hatte mit dem Auto in der Tatnacht zur einer Spritztour aufbrechen wollen. Der Alt-Rocker wohnt seit 26 Jahren in dem F├╝nfsternehotel an der Au├čenalster. Das Landeskriminalamt von Hamburg untersucht nun den Wagen auf Spuren. Unklar ist bislang, ob das Auto bei dem Diebstahl besch├Ądigt wurde. Auch das Management des Hotels m├Âchte feststellen, wie der Porsche unbemerkt verschwinden konnte, immerhin finden derzeit Bauarbeiten an dem Hotel statt. Auf eine├ťber den Diebstahl ist bekannt: Der 911 R wurde gegen 3 Uhr aus der Tiefgarage gelenkt, war erst k├╝rzlich zur Inspektion im Porsche-Zentrum. NurDer Neupreis bei Porsche lag beiinklusive Mehrwertsteuer, jedoch waren bereits alle 991 R schon vor Baubeginn verkauft. Nun sucht die Polizei Hinweise auf die Diebe. Deshalb wird Lindenberg den Wagen auch, er wird kriminaltechnisch untersucht.