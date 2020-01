D er "Regenbogen-Porsche" von Tuner bb vereint erstmals Turbomotor und Targa-Karosserie. Die Firma von Rainer Buchmann war in den 70ern und 80ern vor allem für wilde Karosserieumbauten und ausgefallene Innenausstattungen bekannt. Mit dem "Regenbogen-Porsche" gelang bb 1976 der Durchbruch.

Zeitgenössisches Pressefoto vom bb-Regenbogen-Porsche. Im Hintergrund ein zweiter Turbo-Targa.

DieDie meiste Arbeit steckt in der Karosserie, dennDas hielt Buchmann nicht davon ab, die gesamte Antriebstechnik eines 930 Turbo in den Targa zu verpflanzen, inklusive des 260 PS starken Dreiliter-Boxers. Damit der Targa die Leistung verkraftet,Stahlstreben im Armaturenbrett und im Heckbereich sowie Versteifungen in Türen, Schwellern, Scheibenrahmen und Bodengruppe wirken den Antriebskräften entgegen. Auch die Optik wurde komplett auf Turbo verändert: Kotflügel, Heckdeckel und Felgen stammen vom schnellsten Elfer.