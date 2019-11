oby Dick trennt Kinder von Kerlen. Denken Erstgenannte an dieser Stelle allenfalls an den Pottwal aus dem gleichnamigen Roman von Herman Melville, sind die anderen bei. Genauer beim legendären. Jenem brutal-bösen Rennwagen von 1978, der sich seinen Spitznamen von besagtem "Romanhelden" auslieh. Jetzt ist auf 77 Exemplare limitierteam Start – ein Geschenk, das sich die Zuffenhauser Sportwagenbauer zum 70. Geburtstag 2018 machten.

Am Lausitzring gibt Porsche jetzt einer Handvoll Journalisten die einmalige Chance, denzu fahren. Und zwar nicht nur langsam hinter einem Instruktor, sondern volle Lotte. Früher war der alte 935er mein bestes Blatt im Autoquartett, und jetzt darf ich den Nachfolger fahren, dessen technische Basis derist. Der neue 935 hat also den gleichenim Heck. Die auffälligen Streifenscheinwerfer sind vomabgeleitet, die wiederum dem 919 Hybrid zumgeleuchtet haben. Ebenfalls vom LMP-Renner stammen die seitlichen Rückleuchten-Stäbe links und rechts am Heckflügel. Die windschlüpfigen Außenspiegel sind dagegen vom 911 RSR ausgeliehen. Und die extrem auffälligen Endrohre? Derstand hier Pate. "Weil das Auto keinem Reglement unterliegen wird, konnten wir quasi alles verbauen, was schnell und schön ist. Und da haben wir bei Porsche Motorsport allerhand gefunden", erzählt Alex Breitbach, Projektleiter Clubsport bei Porsche.

Rennfahrers Hörgenuss: Man hört das Auto auf der Strecke arbeiten, jeden Schlag, jedes Knacken.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS

Der 935 ist inzwischen betankt, wie bei dendurch die Fronthaube. Alle Checks erledigt, Zeit zum Einsteigen. Über den Sicherheitskäfig einfädeln und in den Vollschalensitz fallen lassen. Vor mir ein Carbon-Lenk-Dingsbums mit Tasten für Pitspeed-Limiter, Funk und Licht, dahinter einstatt Drehzahlmesser. Links und rechts daneben der typische Porsche-Chronograf und eine analoge Ladedruckanzeige. In der Mittelkonsole einwie im Carrera GT , die voll funktionstüchtige Klimaanlage und Schalter für ESC, Traktionskontrolle und ein. Dann geht's los. Gezündet wird das Triebwerk wie im Straßenauto mit dem. Sound? Schon im Stand sensationelles Boxern. In Runde eins erste Aha-Erlebnisse: lenkt nicht gut ein und bremst schlecht. Ok, dann mal schön zwei Runden die Reifen anrauen, temperieren und die rechte Wade aufpumpen. Und siehe da, es lenkt und bremst.Und es. Moby Dick klingt innen wie ein, die Differenzialsperre surrt schön metallisch. Man hört das Auto arbeiten, jeden Schlag, jedes Knacken. Die beiden Turbolader singen herrliche Lieder, es f. Und wie geht’s voran? So wie man es von 700 PS erwartet. Schon im Serien-GT2 RS ist es nicht gerade langweilig, aber was Moby Dick hier abzieht, ist ganz großes Kino.