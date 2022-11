Die irre Rekordfahrt im Rückblick



Ben Arnold in AUTO BILD SPORTSCARS 6/2008:



"Hallo Papa. Nicht lange fackeln heute, Gas geben. Fahr 410 km/h!" Diese Anweisung seines 9-jährigen Sohnes Jannes erreicht Jan Fatthauer auf dem Weg nach Papenburg. Dass Kindermund in der Tat Wahrheit kundtut, können wir an dieser Stelle noch nicht absehen. Ich sitze neben dem 9ff-Chef auf dem Beifahrersitz des GT9.

Vor einer Stunde sind wir vom Firmensitz in Dortmund aufgebrochen. Vor dem Start hat mir Jan die jüngsten Kampfspuren vorgeführt. Der GT9 trägt sie so selbstbewusst und würdevoll zur Schau wie ein Boxer die platt gehauene Nase und Blumenkohlohren. Die großflächige Unterbodenverkleidung aus Holz und Carbon weist am vorderen Ende Abschürfungen auf. Zu Beginn hatten wir bei 350 km/h so viel Abtrieb, dass die Front den Asphalt küsste."