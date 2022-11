Der Rimac Nevera ist das schnellste Elektroauto der Welt! Auf dem Highspeed-Oval des ATP Papenburg hat das Elektro-Hypercar eine Höchstgeschwindigkeit von 412 km/h erreicht. Damit ist der Nevera schneller als jedes andere E-Auto, das in Serie produziert wird – und sogar schneller als ein Bugatti Veyron!

408,47 km/h – so schnell fuhr der Bugatti Veyron (1001 PS) im April 2005 auf der VW-Teststrecke in Ehra-Lessien. 17 Jahre später knackt der Rimac Nevera diesen Rekord. Rimac hat ein Video veröffentlicht, das die Fahrt von Testfahrer Miro Zrnčević zeigt. Auf der Racelogic V-Box ist zu sehen, wie der Nevera mit etwa 250 km/h aus der Steilkurve kommt, ehe Zrnčević Vollgas gibt. Auch bei deutlich über 300 km/h ist die Beschleunigung des elektrischen Hypercar beeindruckend. Am Ende stehen 412 km/h auf der Anzeige.