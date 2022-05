In Kooperation mit

Oder er schließt ein Auto-Abo ab. Die noch junge Form des Autobesitzes richtet sich zwar in erster Linie an den Massenmarkt und offeriert werden mehrheitlich Volumenmodelle aus der Kleinwagen- und Kompaktklasse . Doch nicht nur. Abo-Anbieter sehen offenbar auch Potential im Faszinationssegment und bieten Coupés und Sportwagen jenseits der 200-PS-Grenze zu Flatrate-Tarifen an. Das hat für den Abonnenten den entscheidenden Vorteil, dass er sich weder um die Steuern noch die Versicherungen kümmern muss – und die sind bei PS-starken Modellen oft sehr, sehr hoch.AUTO BILD hat die aktuellen Sportwagen-Angebote aller relevanten Abo-Anbieter gesichtet und zu einer Übersicht zusammengestellt. Um Autos und Preise gut miteinander vergleichen zu können, wurde die Abo-Laufzeit auf ein halbes bis ein Jahr bei mindestens 1000 Freikilometern monatlich festgelegt. Das sind Werte, die dem Abonnenten durchaus zur Aussage berechtigen: "Ich bin ein echter Sportwagen-Fahrer." Egal ob Porsche Jaguar oder M-BMW.