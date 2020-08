AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro

Hochgeladen wurden die Bilder am 1. August von James Wan, der unter dem Instagram-Username "cheongermando" bekannt ist. Seitdem haben sich die sechs Bilder rasend schnell im Internet verbreitet. Darauf zu sehen sind ein roter Porsche Carrera GT, ein grauer Ferrari 575 Superamerica (angeblich als gesuchter Handschalter) und eine gelbe Corvette C5 Z06, die in einem verlassenen Showroom stehen.Die These, dass es sich um ein ehemaliges Autohaus handelt, wird durch zahlreiche Schriftzüge unterstützt, die auf den Bildern zu erkennen sind. Auch sind Plakate eines Ferrari 612 Scaglietti und dazugehörige Ausstellungsstücke zu sehen.