Trotz der Strebe in der B-Säule dürfte das Cayenne Cabrio einiges an Verwindugsfreude an den Tag legen.

Auch das sich im Heck auftürmende Verdeck ist wenig ästhetisch, immerhin gibt es dafür noch eine Persenning. Bei geschlossenem Dach gibt es weiterhin einen Kofferraum. Wie das im geöffneten Zustand aussieht, entzieht sich unserer Kenntnis.

Der Cayenne wurde in mattem Schwarz neu lackiert und mit dunklen Rückleuchten versehen. Laut Anzeige soll er bei zwei Vorbesitzern umgerechnet rundheruntergespult haben und in gepflegtem Zustand sein. Verkauft wird das Auto in Texas via Facebook-Marktplatz. Der aufgerufeneliegt bei umgerechnetEin weiterer Hinweis, dass dies hier kein echter Transsyberia ist. Die liegen in der Regel deutlich im sechsstelligen Bereich. Aber auch der hier aufgerufene Preis ist happig, normale GTS 4.8 sind im Schnitt noch einmal rund 10.000 Euro günstiger. Allerdings ist dieser Porsche auch alles andere als ein normaler Cayenne.