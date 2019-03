Der Porsche 911 GT2 RS ist eine Legende – mit 700 PS, 750 Nm, 340 km/h Spitze.

In solchen Fällen wird den Autokäufern üblicherweise ihr Geld erstattet – die Fahrzeuge bekommen sie meist nicht wieder. Jetzt versprach Porsche Brasilien aber, die untergegangenen Sportwagen nachzuproduzieren. Im offiziellen Statement heißt es: "Porsche Brazil bestätigt, dass 37 neue Autos auf dem Weg von Hamburg [...] nach Santos [...] an Bord der 'Grande America' waren, die am 12. März 2019 ein Meeresunglück nahe der Küste von Brest [...] erlitt. Unter den Fahrzeugen waren vier Einheiten des 911 GT2 RS. In einer speziellen Entscheidung und um seine Zusage an seine geschätzten brasilianischen Kunden aufrechtzuerhalten, hat Porsche versichert, dass diese Einheiten nachproduziert werden – und zwar so, wie sie ursprünglich bestätigt worden sind." Dieser Fall ist vermutlich einzigartig in der Markengeschichte, die vier künftigen Porsche-Besitzer dürfte die unerwartete Nachricht freuen. Wer jetzt überlegt, die versunkenen Exemplare am Meeresgrund zu suchen: Das Wrack der "Grande America" liegt in rund 4500 Metern Tiefe und ist damit nur für Tiefsee-Tauchroboter erreichbar.