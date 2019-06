(dpa/jr) Auf dem Hof eines Autohauses in Köln-Ehrenfeld sind in der Nacht zum 17. Juni vier Porsche Macan abgebrannt. Gegen 2.15 Uhr bemerkten mehrere Anwohner die brennenden Wagen auf dem Parkplatz des Porsche-Händlers und verständigten Polizei und Feuerwehr. Für die vier SUVs kam die Hilfe allerdings zu spät.

Das Ausmaß des Flammen-Dramas: Die vier Porsche Macan sind zerstört beschädigt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen die Autos bereits völlig zerstört. Ersten Informationen zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie mitgeteilt wurde, entdeckten die Ermittler am Tatort Spuren von Brandbeschleuniger. Die genaue Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Schätzungen zufolge hatten die vier neuen Porsche Macan einen Gesamtwert von rund 250.000 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit noch und bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Nummerzu melden oder eine E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw zu senden.