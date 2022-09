Für Puristen und Sportwagenfans ist Porsche vor allem für ein Modell bekannt, den 911er . Doch seit 2009 bieten die Zuffenhausener auch eine viertürige Limousine namens Panamera an. Und obwohl dieser Luxus-Sportler ein wenig mit der typischen Porsche-Historie bricht, erfreut sich das Modell größter Beliebtheit.

Natürlich darf auch bei einer Porsche-Limousine eines nicht fehlen, Leistung. Der hier angebotene Panamera bietet nicht nur das, sondern noch einiges mehr.

Der Panamera 4S wurde erstmals im Oktober 2019 zugelassen und hatte bislang nur einen Vorbesitzer. In den rund drei Jahren spulte der burgunderrote Edel-Sportler gerade einmal 31.000 Kilometer ab und präsentiert sich in puncto Zustand und Ausstattung von seiner besten Seite.

Als 4S wird der Panamera von einem Drei-Liter-Biturbo-Benziner angetrieben und stellt maximal 440 PS und 550 Nm zur Disposition. Über die ZF-Achtgang-Automatik wird die Kraft des Zuffenhauseners an alle Räder geleitet. Als Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche stolze 289 km/h an, die Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 erfolgt dank Sport Chrono Paket in gerade einmal 4,2 Sekunden.