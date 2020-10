Das macht den Porsche Taycan zum Beschleunigungs-König

,8 Sekunden, in Worten:Und wir reden hier nicht von einem Supersportwagen , sondern von einer Limousine mit vier vollwertigen Sitzplätzen.Was zunächst trivial klingt, ist für ein Performance-Elektroauto alles andere als selbstverständlich. Um Akku und Motor vor drohender Überhitzung zu schützen, regeln manche einfach die Leistung herunter. Nicht so der Taycan.Das dient auch der Effizienz und ermöglicht kurze Ladezeiten. Die Technik dahinter präsentiert Porsche auf dem 29. Aachener Kolloquium.

Kühl- und Klimakreislauf haben jeweils einen separaten Kühler hinter der Frontschürze.



DerSie können die Menge an fließendem Kühlmittel beinahe in Echtzeit regulieren, was laut Porsche die WLTP-Reichweite um bis zu 3,5 Prozent erhöht. Ein als Thermostat fungierendes Ventil ist dabei für die bedarfsgerechte Temperierung des Kühlmittels verantwortlich.Sie können miteinander verbunden werden und so die Temperatur der angeschlossenen Bauteile regulieren.Sie unterstützt die Antriebs-Kühlung im unteren Temperaturfenster, während im Gegenzug der Kühlkreislauf im oberen Fenster das Kondensieren des Kältemittels beschleunigt.