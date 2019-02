Dieser 964 Carrera RS 3.8 hat eine verstärkte Fahrgastzelle und jede Menge Leichtbau-Teile.

Der gebürtige Ukrainer Koum ist bekannt für seine Porsche-Leidenschaft. In einem Interview gab er einst als Motivation für die Gründung seines weltweit genutzten Messaging-Dienstes an, er habe einfach von einem Porsche geträumt. Es heißt, die zehn angebotenen Fahrzeuge stünden zum Verkauf, weil Koum in seiner Garage Platz schaffen will. Das Besondere für Interessenten: Keiner der Wagen hat einen Mindestpreis!