er Pure Highway 400 macht einiges anders als die klassischen DAB+-Adapter: Er wird über Batterien mit Strom versorgt und bringt dadurch etwas weniger Kabelsalat ins Cockpit . Und auch in anderen Punkten hebt er sich von anderen Geräten ab. Im Test beschert ihm das trotz des Verzichts auf eine Freisprech-Funktion die Note „gut“ mit 88 von 105 Punkten.

Auf den fehlenden SD-Slot kann man problemlos verzichten, die Bluetooth-Freisprecheinrichtung schmerzt da schon etwas mehr. Dafür gibt es aber tolle Funktionen, die andere Geräte so nicht bieten: Neben den Standards (BT- und DAB+-Musikübertragung über Aux oder FM-Transmitter, 20 Plätze für Favoriten) gibt es die Möglichkeit den Adapter mit der "Pure Go-App" zu verbinden. Sie ermöglicht es zum Beispiel direkt über das Bedienelement auf Spotify-Playlists zuzugreifen. Außerdem kann das Highway 400 auf den Google Assistant oder Siri zugreifen, sodass diebequem während der Fahrt genutzt werden kann. Noch ein nettes Extra: Das Display passt die Helligkeit automatisch den Lichtverhältnissen an.

Nicht nur im Funktionsumfang, auch in der Bedienung unterscheidet sich das Pure Highway 400 von anderen DAB+-Adaptern. Es gibt lediglich ein zweizeiliges Display und fast alle Einstellungen werden nur über den Dreh-Drück-Knopf vorgenommen. Nach einer kurzen Eingewöhnung klappt die Bedienung dann aber wie am Schnürchen. Der Einbau ist einfach und auch für Laien schnell gemacht. Praktisch: Es muss nur das Kabel der Antenne sowie ggf. der Aux-Anschluss verlegt werden, das Bedienelement selbst läuft mit Batterien oder Akkus. Die Kopplung mit der App ist einfach und die Einbettung von Spotify sowie der Sprachsteuerung ermöglicht es, auch während der Fahrt Einstellungen vorzunehmen (z.B. "Ok Google, spiel meine Playlist…").