Querlenker: Symptome, Reparatur, Kosten

Irgendwie müssen die Räder das Auto tragen, dabei aber auch federn, lenken und antreiben. Also beweglich befestigt sein. Eines dieser Verbindungselemente zwischen Karosserie und Rad ist der Querlenker.

Seinen Namen erhält der Querlenker entsprechend seiner Drehachse. Die erlaubt ihm, quer zur Fahrtrichtung auf und ab zu schwenken. Entsprechend gibt es auch Längs- und Schräglenker. Voraussetzung für die Beweglichkeit ist eine entsprechende Lagerung sowohl an der Karosserie als auch radseitig. Aufbauseitig kommen in der Regel Gummimetallbuchsen zum Einsatz, die zwar nur einen geringen Drehwinkel von +/- zehn Grad zulassen, aber Vibrationen wirksam dämpfen. Radseitig kommt es auf die Verwendung des Lenkers an: Am Vorderrad ist wegen des nötigen Lenkeinschlags ein Kugelgelenk erforderlich, hinten genügt je nach Konstruktion meist eine weitere Silentbuchse. Es gibt aber dort auch Ausführungen - vornehmlich bei Fahrzeugen mit langen Federwegen - mit einer drehbaren Gleitlagerung.Ein Querlenker für sich genommen ist also zunächst mal eine Stange mit zwei Aufhängungspunkten an den Enden. Damit kann sie lediglich Kräfte in ihrer Längsrichtung übertragen. Da sie quer zur Fahrtrichtung angeordnet ist, also nur Seitenkräfte, wie sie bei Kurvenfahrten entstehen. Brems- oder Antriebskräfte würden den Querlenker aber in Längsrichtung wegdrücken. Um das zu verhindern, könnte man einen zweiten Querlenker leicht versetzt anbringen, der am Radträger neben dem ersten ansetzt, jedoch zu diesem in einem Winkel zur Karosserie verläuft, sodass beide Querlenker ein Dreieck bilden. Solch eine Konstruktion wäre in Längs- und Querrichtung stabil. Verdoppelt man sie und bringt sie oben und unten am Rad an, erhält man eine Vierlenkerachse, wie Audi sie 1994 beim ersten A4 einführte. Dabei bekommt einer der Lenker auch eine tragende Rolle zugewiesen, an ihm wird das Federbein angeschlossen, was ihn zum Federlenker adelt.Nachteile der Vierlenkerachse : Neben zahlreichen möglichen Verschleißpunkten vor allem die Kosten. Deshalb wählten die Konstrukteure schon sehr früh einen anderen Weg und fassten die beiden ein Dreieck bildenden Lenker von vornherein zu einem einzelnen zusammen - dem Dreiecksquerlenker. Der ist mit zwei Silentlagern in gewissem Abstand zueinander an der Karosserie gelagert, die eine breite und damit stabile Basis zur Aufnahme der Längskräfte bilden: radseitig findet zumeist ein Kugelgelenk Verwendung. Die technische Ausgestaltung sieht seit einigen Jahren so aus, dass der Dreieckslenker einem „L“ ähnelt, wobei das äußere Radführungsgelenk mit dem ersten stabilen Lagerpunkt am Rahmen in einer Linie liegt, während der zweite Lagerpunkt sich in gleicher Ebene etwas dahinter befindet und dem Lenker quer zur Fahrtrichtung dort etwas Freiraum ermöglicht. Damit kann er Stöße und Vibrationen durch Fahrbahnunebenheiten besser absorbieren, was den Abrollkomfort verbessert. Auch beim Dreiecksquerlenker besteht die Möglichkeit, diese paarweise pro Rad einzusetzen und so eine besonders präzise Radführung zu ermöglichen. Gefertigt werden Querlenker je nach Konstruktion als Blechpressteil, aus Schmiedestahl und in den höheren Preisklassen auch zunehmend aus leichterem Aluminium.