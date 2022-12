Das Supersix Evo SE wurde von Cannondale konsequent auf Geschwindigkeit ausgelegt. Mit 8,3 Kilogramm ist es nicht nur ein Leichtgewicht, das Supersix Evo SE wurde auch in puncto Aerodynamik optimiert.

Das Race-Set-up bedeutet im Gegenzug auch: Für Radreisende eignet sich das Leichtbau-Gravelbike nicht. Die reduzierte Anzahl an Befestigungspunkten erschwert die Mitnahme von Taschen – auf kürzeren Ausfahrten ohne Gepäck sorgt das Supersix Evo dafür für reichlich Fahrspaß. Nicht nur beim kräftigen Antritt in der Ebene, auch an saftigen Anstiegen überzeugt uns das Bike.