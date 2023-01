Zoom Die Abbiegehinweise sind sehr übersichtlich gestaltet.



Verändert habe ich indes sofort die Display-Helligkeit. Selbst an sonnigen Tagen kann man auf niedriger Stufe gut erkennen, wie schnell man grade ist oder wo die Strecke entlang verläuft. Das senkt den Stromverbrauch, der nicht unerheblich ist. Schneller Prozessor, großes, helles Display und Dauerverbindung zu Smartphone und Radsensoren – der Karoo 2 saugt ordentlich am Akku. Hammerhead hat zwar den laut eigener Aussage größten Energiespeicher aller Radcomputer verbaut, dennoch blickt man gelegentlich bang zur Batterieanzeige. Karoo gibt maximal 14 Stunden Laufzeit an. Meine Erfahrung nach einem halben Jahr Praxistest ist, dass man pro Stunde etwa zehn Prozent der Akku-Kapazität verliert. Immernoch völlig ausreichend für lange Tage auf dem Rennrad, aber eben nix für Brevet-Fahrer und Ultra-Bikepacker. Hammerhead bietet übrigens noch einen Stromsparmodus an. Dann bleibt das Display schwarz, außer für Navigations- oder Trainings-Mitteilungen.