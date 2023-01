Ralf Schumacher: Mein erstes Reisemobil hatte ich 2001 zu meiner aktiven Zeit in der Formel 1 gekauft. Bis heute habe ich dann immer durchgehend eins gehabt. In der Formel 1 hatte ich ein amerikanisches Wohnmobil mit Slide-outs, das ich aber auch nur an der Rennstrecke genutzt habe.

Sind Sie Typ Campingplatz, Stellplatz oder Wildcampen?

Auf einen Campingplatz fahre ich meistens nicht. Wobei ich vor Kurzem auf einem in der Nähe von Spielberg war, und der war wirklich toll. Der ist aber auch kein klassischer Campingplatz. Mich stört in Deutschland manchmal sehr die "Kleingartenmentalität". Das finde ich schade und nimmt einem die Freude am Campen. Deshalb stehe ich am liebsten irgendwo alleine. Mitten in der Natur zu stehen, ist doch das Schönste überhaupt. Wenn es einen schönen Parkplatz irgendwo gibt und man dort über Nacht stehen darf. Ich persönlich stehe am liebsten an einem See und genieße den Ausblick. Das ist es doch, was Camping ausmacht.