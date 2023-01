Aus der Not eine Tugend machen. Die Lieferengpässe bei Chassis lassen den beliebten Fiat Ducato zur Mangelware werden und ebnen damit den Weg für neue Konzepte. Viele Hersteller setzten bei ihren Neuheiten mittlerweile auf eine andere Basis, wie zum Beispiel Renault Master Ford Transit oder Mercedes Sprinter . Letzter ist auch die Grundlage für unser Highlight Nummer eins: den Robeta Adonis.

Heroischer Name und moderner, stylisher Innenraum

Spätestens seit dem Caravan Salon Düsseldorf 2022 ( Unsere Messe Highlights vom Caravan Salon Düsseldorf 2022 ) ist der slowenische Hersteller Robeta in aller Munde, denn sie punkteten mit Promi Bonus. Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher präsentierte zusammen mit Robeta sein eigens für ihn konzipiertes Fahrzeug, dass optisch ein echter Hingucker war. ( Das ist Ralf Schumachers 280.000 Euro teure Campervan ). Nun stellt die Manufaktur ein neues Modell vor - ebenfalls auf Mercedes Sprinter Basis, aber mit einem deutlich konventionellerem Grundriss.

Den 5.93 Meter lange Kastenwagen wird es mit verschiedenen Stoff- und Design-Varianten im Innenraum geben. Die ersten Fahrzeuge der Reihe sind bereits in Produktion und kommen mit Fronten in Aluminium-Optik, hochwertigen hellgrauen Ledersitzen und schwarzer Kerrock-Küchenplatte (Marmor-Optik) daher. Der Grundpreis startet bei 129.990 Euro. Eine Allrad-Version soll bald folgen.

Wohnwagen-Neuheit für die flexible Familienplanung



Der Wohnwagen passt sich also dem Familienleben und der sich verändernden Familienplanung an. Weitere Highlights des Hobby Maxia sind die sehr gemütliche Lounge-Sitzgruppe, die große Küche mit viel Stauraum und das moderne Innendesign mit schwarzen Elementen und heller Holzoptik.

Waschechter Liner mit kompakten Maßen

Ein ausgewachsener Integrierter kann schon mal die Acht-Meter-Marke knacken. Warum also nicht gleich einen Liner nehmen, wenn es sowas luxuriöses auch in kompaktem Format gibt? Der neue Concorde Credo beispielsweise kommt auf knapp acht Metern in drei Grundrissen. Und eines haben sie alle gemeinsam: echtes Liner-Raumgefühl.