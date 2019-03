D

Lamborghini Urus: Kanye Wests extravagantes Luxus-SUV zur Galerie

ass Kanye West, US-Rapper und Ehemann von Kim Kardashian, extravagante Fahrzeuge liebt, ist bekannt. So besitzt der Multimillionär neben einem superseltenen Mercedes SLR Stirling Moss auch einen mächtigen Prombron Red Diamond . Auch sein neuestes Spielzeug ist mehr als spektakulär: Kanye ist seit kurzem stolzer Besitzer eines Lamborghini Urus , einem über 200.000 Euro teuren Luxus-SUV mit 650 PS. Doch ein Urus von der Stange reichte dem Rapper offenbar nicht, es musste schon ein ausgefallenes, ganz besonderes Modell sein. So ließ sich Kanye den SUV nach seinem Geschmack gestalten, mit matter Creme-Lackierung außen und kräftigem, hellem Blau im Innenraum. Die Spitze des speziellen Geschmacks sind allerdings die großen silbernen Moondisc-Felgen, die wahlweise an Ufos oder Kochtöpfe erinnern. Die Autodesign-Spezialisten vom Califonia Detail Studio, vor allem für die Gestaltung der Karosserie verantwortlich, posteten ein paar Fotos vom neuen Kanye-Lambo.