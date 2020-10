D

Ausgewählte Prime-Day-Angebote Echo Auto (Alexa im Auto) Preis: 58,48 Euro Angebotspreis*: 34,11 Euro Kärcher Mobile Outdoor Cleaner Preis: 185,99 Euro Angebotspreis*: 147,00 Euro Garmin Dashcam Mini Preis: 109,24 Euro Angebotspreis*: 77,99 Euro Anker PowerDrive USB-C Autoladegerät Preis: 24,99 Euro Angebotspreis*: 18,74 Euro Maxi-Cosi AxissFix-Kleinkindersitz Preis: 385,54 Euro Angebotspreis*: 259,99 Euro Vigor Druckluft-Schlagbohrer Preis: 75,99 Euro Angebotspreis*: 52,89 Euro Tacklife-Poliermaschine Preis: 49,99 Euro Angebotspreis*: 34,99 Euro Sony DSX-B41KIT Autoradio DAB+ Preis: 171,64 Euro Angebotspreis*: 122,99 Euro TomTom Navigationsgerät Via 52 Preis: 127,29 Euro Angebotspreis*: 99,00 Euro TomTom GO Camper Preis: 320,93 Euro Angebotspreis*: 249,00 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

er Vorwurf lautet. Nach dem mutmaßlichbei Hofheim am Taunus (Hessen) hat die Staatsanwaltschaft. Nach einem von ihnen, einem 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz, wurde am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 noch öffentlich gefahndet. Die Männer sollen am 10. Oktober mit ihren Sportwagen – laut Ermittlern– auf der A66sein, bei dem einer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und damit einen unbeteiligten Skoda rammte. Die Autos fingen sofort Feuer,Der mutmaßliche Unfallverursacher ist vielenkein UnbekannterDamit dürfte es jetzt erst einmal vorbei sein. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach sich in einer ersten Reaktion füraus. Der Rechtsrahmen müsse ausgeschöpft werden, auch, sagte er der "FAZ". "Wer so egoistisch und rücksichtslos das Leben seiner Mitmenschen gefährdet,."