Am 1. Februar 2016 starb ein unbeteiligter Autofahrer auf dem Berliner Ku'damm bei einem Raserunfall. ©DPA

Was viele nicht wissen: Auch inkönnen Raser ihr– wenn sie an einemteilnehmen. Im Oktober 2017 tratin Kraft, auch eine Folge des aufsehenerregenden Raser-Unfalls vom Berliner Ku'damm . Damit wurde ein neuer Straftatbestand geschaffen, der an die Stelle der bisherigen Bußgeldtatbestände trat. Rasern drohen demnach in bestimmten Fällen. Zudem kann das Auto nach § 315f StGBwerden. In der Gesetzesbegründung heißt es: "Mitglieder der '', die sich über die, sind besonders nachhaltig."