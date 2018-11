Ratgeber: Kilometerbasierte Kfz-Versicherung

Emil oder Friday belohnen Kunden, die ihr Auto stehen lassen. Bei Abschluss der Police schätzt der Kunde seine Jahresfahrleistung. Der Versicherer berechnet dann die Jahresprämie, die zuzüglich einer Grundgebühr entweder komplett oder monatlich zu zahlen ist. Am Jahresende meldet der Friday-Kunde die tatsächlich gefahrenen Kilometer per Mail. Bei Emil werden sie per Diagnosestecker und Handy übermittelt. Für beide Anbieter gilt: Wer mehr gefahren ist, zahlt nach. Wer mehr geschätzt hat, als er gefahren ist, bekommt Geld zurück. Friday-Kunden können freiwillig einen Zuschlag zahlen und damit ein Umweltprojekt unterstützen. Das bietet Emil nicht. Dafür kann man seinen Vertrag bei Emil komplett über eine Smartphone-App verwalten.