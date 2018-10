M it dem Start-up "Emil" ist die die erste Kfz-Versicherung in Deutschland gestartet, bei der man nur so viel zahlt, wie man tatsächlich mit seinem Auto fährt. Die Abrechnung erfolgt nach gefahrenen Kilometern. Wie teuer ein Kilometer ist, richtet sich nach den üblichen Kriterien für Versicherungstarife: schadenfreie Jahre, Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! it dem Start-up "Emil" ist die die erste Kfz-Versicherung in Deutschland gestartet, bei der man nur so viel zahlt, wie man tatsächlich mit seinem Auto fährt. Die Abrechnung erfolgt nach gefahrenen Kilometern. Wie teuer ein Kilometer ist, richtet sich nach den üblichen Kriterien für Versicherungstarife: schadenfreie Jahre, Typklasse Regionalklasse . Nach Aussage der Emil-Gründer Chris Maslowski und Bastian Knutzen können Autofahrer in Deutschland auf diese Weise bis zu 450 Euro jährlich sparen. Emil richtet sich insbesondere an Wenigfahrer und Zweitwagenhalter, die im Schnitt bis zu 200 Kilometer pro Woche bzw. 10.000 Kilometer im Jahr zurücklegen. Hinter Emil stecken zwei bekannte Partner: Als rechtlicher Risikoträger fungiert die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Sie kümmert sich darum, Schäden zu regulieren. Der Tarif selbst wurde mit Hilfe der General Reinsurcance AG entwickelt.

Emil rechnet pro gefahrene Kilometer ab

So funktioniert Emil: Autofahrer können Autofahrer können online ein verbindliches Angebot berechnen lassen, den Vertrag direkt abschließen und sich per E-Mail die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) zuschicken lassen. Damit kann das Auto sofort bei der Zulassungsstelle angemeldet werden. Zur automatischen Messung der gefahrenen Kilometer erhält der Kunde einen Dongle (Adapter) für den OBD-II-Anschluss kostenlos per Post. Auf diese Weise werden die Kilometer erfasst. Die Fahrzeugdaten werden per Bluetooth an die Smartphone-App geschickt. Im Gegensatz zu anderen Telematik-Tarifen der Kfz-Versicherer wirkt sich der Fahrstil nicht auf den Beitrag aus. Wer nach der Fahrt immer genau wissen will, wie hoch der Versicherungsbeitrag ist, kann begleitend die Emil-App nutzen.