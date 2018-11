Trends in der Kfz-Versicherung

N och bis zum 30. November können Autofahrer ihren laufenden Versicherungsvertrag kündigen, um zum Jahreswechsel den Anbieter zu wechseln. Unter den Versicherungsgesellschaften tobt deshalb der Wettbewerb um Neukunden: Mit neuen Tarifen wird um wechselwillige Autofahrer geworben. Neben günstigen Preisen bieten die neuen Tarife oft auch bessere Leistungen. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, welche Trends sich bei den och bis zum 30. November können Autofahrer ihren laufenden Versicherungsvertrag kündigen, um zum Jahreswechsel den Anbieter zu wechseln. Unter den Versicherungsgesellschaften tobt deshalb der Wettbewerb um Neukunden: Mit neuen Tarifen wird um wechselwillige Autofahrer geworben. Neben günstigen Preisen bieten die neuen Tarife oft auch bessere Leistungen. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, welche Trends sich bei den Kfz-Versicherungstarifen abzeichnen.

Längere Rabattstaffel für unfallfreie Senioren

Das lohnt sich für Senioren: Anstatt von 35 können jetzt 50 schadenfreie Jahre angesammelt werden. Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! Erstes Ergebnis der Auswertung: Einige Versicherer ändern ihr Rabattsystem für Senioren. Aktuell ist es so, dass Senioren einen kräftigen Zuschlag bei der Kfz-Versicherung zahlen müssen. Selbst wenn sie schadenfrei fahren, profitieren sie bisher nicht von höheren Schadenfreiheitsrabatten . Der höchstmögliche Rabatt ist nach 35 Jahren unfallfreien Fahrens erreicht (Schadenfreiheitsklasse 35). Das ändert sich nun bei einigen Anbietern. Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, erklärt den Trend so: "Statt 35 Jahre können Autofahrer bis zu 50 Jahre mit der Hochstufung in eine bessere Schadenfreiheitsklasse rechnen – und mit einem günstigeren Kfz-Beitrag." Ein Beispiel eines Versicherers: Bisher endete die Staffel mit Schadenfreiheitsklasse 35 bei einer Rabattstufe von 20 Prozent, künftig sind es 16 Prozent in Schadenfreiheitsklasse 50.

Immer mehr Tarife decken erweiterte Wildschäden ab

Ein weiterer Trend zeichnet sich beim Schutz vor Wildschäden ab. Solche Schäden werden von der Teilkasko abgedeckt. Vor rund zehn Jahren haben Verträge allerdings meist nur Schäden durch Zusammenstöße mit Haarwild wie Rehen oder Wildschweinen eingeschlossen – ein Hund oder eine Katze fielen nicht darunter. Die aktuelle Auswertung zeigt: In 79 Prozent der Tarife sind heute Unfälle mit Tieren aller Art versichert. "Ob Wildschäden, grobe Fahrlässigkeit oder Neuwertentschädigung, die Versicherer verbessern marktweit ihre Leistungen", sagt Wolfgang Schütz. "Was vor Jahren in Premium-Tarifen steckte, das leistet heute mancher Basis-Tarif."

Geld sparen mit Telematik-Tarifen