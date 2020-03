E in zu geringer RDKS warnt den Autofahrer frühzeitig bei abfallendem Reifendruck, sodass schnell gehandelt werden kann. Das System ist für Neufahrzeuge seit November 2014 sowie Autos mit einer Typzulassung ab November 2012 sogar verpflichtend (mehr zur RDKS-Pflicht). Unterschieden wird dabei zwischen dem direkten und indirekten RDKS. in zu geringer Luftdruck im Reifen führt zu längeren Bremswegen und schlechtem Fahrverhalten in Kurven sowie bei Nässe. Hinzu kommt ein verstärkter Verschleiß des Reifens und erhöhter Spritverbrauch . Ein, sodass schnell gehandelt werden kann. Das System ist für Neufahrzeuge seit November 2014 sowie Autos mit einer Typzulassung ab November 2012 sogar verpflichtend (). Unterschieden wird dabei zwischen dem direkten und indirekten RDKS.

Diese RDKS-Systeme gibt es

Bei Geradeausfahrt merkt man einen Druckverlust erst spät. In Kurven kann das Auto ins Schleudern geraten. Direktes RDKS: Direkte Reifendruckkontrollsysteme verfügen über einen Druck- bzw. Druck-Temperatur-Sensor, der im Reifeninneren an der Direkte Reifendruckkontrollsysteme verfügen über einen Druck- bzw. Druck-Temperatur-Sensor, der im Reifeninneren an der Felge angebracht ist. Per Funk wird der Momentandruck an einen Empfänger im Auto gesendet. Direkt messende Erstausrüstersysteme erkennen einen Druckverlust am schnellsten und warnen bei abfallendem Wert.

Indirektes RDKS: Das indirekte System vergleicht die Raddrehzahlen mittels Sensoren, die in Fahrzeugen mit Das indirekte System vergleicht die Raddrehzahlen mittels Sensoren, die in Fahrzeugen mit ABS und ESP ohnehin eingebaut sind. Bei Druckabfall verringert sich der Abrollumfang des Rades. Dadurch steigt dessen Drehzahl an, das System erkennt so den Druckabfall. Nachteil: Der Verlust wird erst relativ spät angezeigt.

Vorteile von RDKS

Für Pkw, die eine frühere Typ- bzw. Erstzulassung haben, besteht keine Pflicht zur Nachrüstung des RDKS. Trotzdem kann es sinnvoll sein, eine Reifendruckkontrolle einzubauen. Der richtige Reifendruck ist maßgeblich für Fahrsicherheit und Lebensdauer des Reifens. Außerdem ist plötzlich abfallender Reifendruck ein Warnsignal für eine Beschädigung des Pneus. Trotzdem sollte man sich nicht nur auf die Technik verlassen, sondern den Luftdruck in regelmäßigen Abständen selbst überprüfen.

So kann man RDKS nachrüsten