Dauerregen von oben, knöcheltiefe Pfützen auf den Straße – insbesondere wenn alle anderen das Rad stehen lassen und sich in den Bus quetschen oder in den Stau stellen, kann Fahrradfahren richtig Spaß machen. Wir haben zehn Regenjacken miteinander vergleichen.

Agu Tech Regenjacke Commuter Agu Tech Regenjacke Commuter High-vis & Reflection große Reflektoren

neongelbe Flächen

hochwertig verarbeitet

viele Taschen nicht sehr leicht

relativ großes Packmaß Preis 180,00 € Zum Angebot Zum Angebot

Dass man es bei dieser Jacke von AGU mit einem hochwertigen Produkt zu tun hat, merkt man beim ersten Anprobieren: Der Reißverschluss ist schön abgedeckt, die robusten Kordelzüge halten die Kapuze gut über dem Helm, und es gibt vier sinnvolle Jackentaschen für Smartphone, Schlüssel, Geldbörse und sonstigen Kleinkram. Herauszuheben sind die großen Reflektoren sowie die neongelben Akzente an den Ärmeln beziehungsweise Beinabschlüssen.

Fazit: kein Schnäppchen, aber eine tolle Anschaffung für Pendler, die es ernst meinen und das ganze Jahr unterwegs sind. Mit einem warmen Pullover drunter sollte die Jacke auch im Winter ausreichend gut warmhalten.





Btwin Fahrrad Regenjacke City 540 Btwin Decathlon Fahrrad Regenjacke City 540 konkurrenzlos günstig

viele Reflektoren

sehr warm zu warm fürs Frühjahr

minimale Qualitätseinbußen Preis 79,99 € Zum Angebot Zum Angebot

Die gefütterte Regenjacke der Decathlon-Eigenmarke Btwin schützt nicht nur vor Regen, sondern auch vor Kälte. Besonderes Lob gibt es von uns für den aufklappbaren Reflektor an der Brust, die Rückstrahler an den Ärmeln sowie die tiefliegenden Reflektoren am unteren Rücken. Drei Taschen und eine gut einstellbare Kapuze machen die Jacke noch interessanter. Für bessere Belüftung sorgen Reiß-

verschlussöffnungen unter den Armen.

Fazit: An kleinen Verarbeitungsdetails erkennt man die Unterschiede zu den Premiummarken. Angesichts dieser Niedrigpreise sind die Btwin-Produkte dennoch sehr gut. Die vermeintliche Billigmarke geht mit ihren „Ecodesign“-Produkten überdies auf Nachhaltigkeit ein – alle Achtung!



Auch wenn Regen bei Radfahrenden nicht für Begeisterung sorgt, ist Wasser von oben kein Grund, zu Hause zu bleiben – die richtige Bekleidung vorausgesetzt. Für unseren Vergleich haben wir zehn Regenjacken von verschiedenen Herstellern einem Alltagstest unterzogen. Alle mussten mit uns raus in den Regen und beweisen, wie gut sie während der Fahrt dichthalten. Darüber hinaus haben wir auch Passform und Ausstattungsmerkmale wie Anzahl und Qualität der Taschen, Kordelzüge und Sicherheitsfeatures untersucht. Egal ob zum Sport, für Pendler, zum Mitnehmen auf Tour oder als Outdoor-Allrounder – für jeden Einsatz gibt es die passende Regenbekleidung.

Basil Skane Fahrradregenjacken Basil Skane Fahrradregenjacke super Kapuze

angenehm, guter Schnitt

auch in schwarz und neongelb erhältlich Rückenabschluss etwas kurz Preis 119,99 € Zum Angebot Zum Angebot

Die niederländische Marke Basil weiß, was Fahrradpendler brauchen, immerhin radeln die Niederländer ständig – auch bei Wind und Wetter. Überzeugen konnte uns vor allem die Kapuze, die über dem Helm an Ort und Stelle geblieben ist, zusätzlich hielt der starre Schirm Regen ab. Auch der Schnitt der Jacke konnte überzeugen, wenngleich sie am Rücken recht kurz geschnitten ist und damit eher Hollandradfahrer als Rennrad- oder Gravelbike-Pendler anspricht. Schade: Die High-vis-Variante der Jacke gibt es nur für 30 Euro Aufpreis.

Fazit: bequem und alltagstauglich. Besonders E-Biker oder Fahrer mit aufrechter Sitzposition dürften sich in der Jacke von

Basil wohlfühlen – überdies ein echter Preistipp!

Gonso Save Plus Regenjacke Gonso Save Plus Regenjacke maximal auffällige Farbe

geringes Gewicht

gute, dichte Jackentaschen wenig Wärmeisolation Preis 169,95 € Zum Angebot Zum Angebot

Übersehen werden dürfte mit dieser Neon-Jacke von Gonso wohl niemand – wobei Gonso der Save Plus-Jacke gern noch einen größeren Reflektor spendieren dürfte. Dann wäre man der Leuchtturm im Straßenverkehr. Dem Regentest hielt das Set von Gonso mit Bravour stand. Obwohl die Save Plus Regenjacken zu den leichtesten Teilen im Test gehört (261 Gramm), gab es bei der Performance keine Einbußen zu verzeichnen.

Fazit: Den Look des menschlichen Textmarkers muss man mögen, auf technischer Seite haben wir an Gonsos Jacke nichts auszusetzen. Das Verhältnis von Preis und Qualität bewerten wir als fair.





Gore Endure Jacke Gore Endure Jacke cooler Look

hochwertige Konstruktion

robust und stark im Regen Jacke sehr dunkel, wenig Reflektoren

relativ teuer Preis 229,95 € Zum Angebot Zum Angebot

Die Marke, die das Versprechen wasserdichter, atmungsaktiver Funktionsmaterialien schon im Namen trägt (Gore-Tex-Mem­bran), bringt eine robuste Jacke für Radsport bei schlechtem Wetter an den Start. Das Design der Jacke ist ein Hingucker, Pendlern würden wir indes die Variante in Neongelb oder einer anderen, helleren Farbe ans Herz legen. Leider steht Gore in diesem Fall auch für teuer, und wir müssen konstatieren, dass die Mitbewerber hier ähnlich leistungsfähige Produkte zu teils deutlich attraktiveren Preisen an den Start bringen konnten.

Fazit: Gore richtet sich mit diesem Produkt eher an (Offroad-)Sportler als an Pendler. Design und Funktion der Jacke stehen im Vordergrund und sind gewohnt gut, bei Dunkelheit vermissen wir Elemente für mehr Sichtbarkeit.

Löffler Bike Jacket with Hood Kapuze mit Staufach

sehr leicht und kompakt

hochwertige Reißverschlüsse bei Kälte arg dünn

nur kleine Reflektoren Zum Angebot Zum Angebot

Nur 180 Gramm bringt diese Regenjacke von Löffler in Größe M auf die Waage. Das nied­rige Gewicht und das geringe Packmaß qualifizieren die Jacke als perfekten Begleiter für Ausflüge bei ungewisser Wetterlage. Bei Kälte dürfte die Jacke dafür an ihre Grenzen geraten.

Fazit: Wer mehr Isolation im Winter braucht, sollte zu Löfflers Hooded Bike Jacket mit Primaloft-Isolierung greifen. Im Herbst und Frühjahr indes ist die dünne Bike Jacket die perfekte Wahl.

Pearl Izumi Summit 3L WxB Jacket Pearl Izumi Summit 3L WxB Jacket gut verarbeitete Jacke

wenig Schnickschnack Kapuze etwas umständlich Preis 179,95 € Zum Angebot Zum Angebot

Die Kapuze von Pearl Izumis Jacke blieb während der Testfahrt nicht immer an Ort und Stelle, dafür perlte das Regenwasser schön ab, und wir kamen trocken nach Hause. Der Hersteller hat seine Hausaufgaben gemacht, wir haben abgesehen von der Kapuze wenig auszusetzen.

Fazit: Die Jacke sticht nicht ganz so heraus, leistet sich aber auch keine nennenswerten Schwächen.

Poc Motion Rain Jacket Poc Motion Rain Jacket schick!

hohe Qualität

super Kapuze nur kleine Reflektoren Preis 240,00 € Zum Angebot Zum Angebot

Kleine, fein herausgeschnittene Belüftungslöcher unter den Armen für mehr Atmungsaktivität, eine leicht einstellbare Kapuze, die perfekt über den Helm passt, dazu hochwertige Reißverschlüsse, drei Taschen – und in Petrolblau sieht die Motion Rain Jacket auch noch verdammt gut aus. POC steht für Qualität und Design und lässt sich beides auch entsprechend bezahlen. Dafür ist die Jacke gleichermaßen für Alltag und sportlichen Einsatz konzipiert, wenngleich sie nicht mit den hellsten Neon-Leuchtmeistern der Konkurrenz mithalten kann.

Fazit: POC legt den besten Spagat zwischen Style, Funktionalität und Sportichkeit hin – Chapeau! Die Jacke ist auf dem Trail genauso zu gebrauchen wie auf dem Weg zur Arbeit. Eine sinnvolle Anschaffung für Heavy User.

Skinfit Scudo Vermunt Jacke Skinfit Scudo Vermunt Jacke toller Wetterschutz

Multisportkonzept keine Reflektoren oder auffällige Farben

nicht speziell für Radfahrende Preis 369,00 € Zum Angebot Zum Angebot

Mit fast 700 Euro ist diese Jacke von Skinfit eine ernsthafte Anschaffung. Aber: Der Ausdauersportspezialist aus Österreich denkt bei seinen Artikeln stets nicht nur an eine einzelne Sportart, sondern mehrdimensional. Mountainbiken, Pendeln, Wandern, Freizeit oder gar Skitouren bei mildem Wetter – mit den Scudo-Produkten von Skinfit soll das alles kein Problem sein. Als Allrounder verfügt die Scudo Vermunt-Jacke und indes nicht über die zu einhundert Prozent sitzende Fahrradpassform und hat auch keine großen Reflektoren.

Fazit: Für alle, die gern draußen unterwegs sind, egal bei welchem Wetter, egal welche Aktivität, sind die Skinfit-Produkte eine tolle Investition.

Vaude Yaras Rain Regenjacke Vaude Yaras Rain Regenjacke solide Regenjacke

nachhaltige Produktion Kapuze etwas störrisch Preis 170,00 € Zum Angebot Zum Angebot

Vaudes Yaras-Regenjacke haben wir als überaus durchdachtes Produkt kennengelernt: gut belüftet, sehr wasserfest, mit einem gut funktionierenden Klettverschluss an den Ärmeln sowie einem langen, radfahrerfreundlichen Schnitt am Rücken. Leider rutschte die Kapuze beim Fahren vom Helm, und sie ließ sich nicht enger befestigen.

Fazit: Die Produkte des deutschen Outdoor-Spezialisten sind in allen Belangen ausgewogen: nicht zu teuer, ordentlich verarbeitet, schön anzusehen und mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet. Zwar gbt es keine herausragenden Innovationen, dafür ist Vaudes Ansatz zeitlos und bewährt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Regenjacken für Fahrradfahrer Brauche ich eine spezielle Fahrrad-Regenjacke? Pfeil Grundsätzlich können Sie auf dem Rad oder E-Bike jede x-beliebige Outdoorjacke anziehen, spezielle Fahrradjacken bieten Ihnen jedoch einige Vorteile: Besonders wichtig ist die Kapuze. Sie muss über den Helm gezogen werden können und sollte sich beim Blick zur Seite mitdrehen – sehr wichtig im Straßenverkehr. Darüber hinaus muss die Kapuze auch an Ort und Stelle bleiben und sollte nicht, was wir in vielen Tests schon erlebt haben, vom Fahrtwind abgezogen werden. Die meisten Kapuzen haben einen Kordelzug, mit dem man sie fest über dem Helm fixieren kann.





Warum sind so viele Fahrradjacken neongelb? Pfeil Damit Sie besser gesehen werden. Naturgemäß regnet es im Herbst und Winter häufiger als im Sommer, daher sollten Regenjacken für Pendler nicht nur vor Wasser schützen, sondern auch Sichtbarkeit im Verkehr in der dunklen Jahreszeit verschaffen. Wir werden nicht müde zu betonen: je größer die Reflektoren, je greller die Farben, desto besser.

Gibt es Fahrradjacken nur in neongelb? Pfeil Keineswegs, wie die Produkte in unserem Vergleichstest zeigen. Auch wenn Sie sich für ein Produkt in modischen Farben entscheiden, empfehlen wir auf das Vorhandensein von Reflektoren zu achten oder bei Dunkelheit eine Leuchtweste zu tragen.

Brauche ich eine spezielle (Gore-Tex-)Membran? Pfeil Dass eine Regenjacke wasserdicht sein muss, versteht sich von selbst. Problematisch ist jedoch, dass insbesondere wasserfestes Material oft nicht sehr atmungsaktiv ist. Ergebnis: Man schwitzt in der Jacke und wird von innen statt von außen nass. Leider etwas aus der Mode gekommen (warum eigentlich?) sind Reißverschlussöffnungen unter den Armen, mit denen man während der Fahrt die Temperatur regulieren kann. Stattdessen setzen die Hersteller heute meist auf atmungsaktive Materialien wie Gore-Tex oder kleine Belüftungslöcher.

Wie ziehe ich mich auf dem Fahrrad bei Regen am besten an? Pfeil

Die hier vorgestellten Regenjacken können perfekt mit speziellen Unterhemden (Baselayern) für Radfahrer kombiniert werden. Ziel ist, dass Sie weder schwitzen noch frieren. Bei milden Temperaturen reicht schon ein T-Shirt unter der Regenjacke, im Winter sollte es ein warmes Unterhemd oder ein Pullover sein. Unser Tipp: Ziehen Sie sich so an, dass Ihnen zu Beginn der Fahrt etwas kühl ist. Nach der Warm-up auf den ersten Metern sind sie perfekt für den Rest der Fahrt temperiert.