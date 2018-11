Regionale Unterschiede bei der Kfz-Versicherung

Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen!

Top 20 der teuersten Landkreise Bundesland Preisindex* 1. München Bayern 150 2. Landkreis Starnberg Bayern 140 3. Nürnberg Bayern 140 4. Landkreis München Bayern 138 5. Rosenheim Bayern 137 6. Augsburg Bayern 136 7. Landshut Bayern 135 8. Frankfurt am Main Hessen 134 9. Landkreis Garmisch-Partenkirchen Bayern 132 10. Stuttgart Baden-Württemberg 132 11. Hochtaunuskreis Hessen 131 12. Landkreis Ebersberg Bayern 131 13. Landkreis Freising Bayern 131 14. Landkreis Miesbach Bayern 131 15. Landkreis Dachau Bayern 130 16. Ulm Baden-Württemberg 130 17. Hamburg Hamburg 129 18. Landkreis Aichach-Friedberg Bayern 129 19. Landkreis Fürstenfeldbrück Bayern 129 20. Würzburg Bayern 129

Doch was ist der Grund für die stark variierenden Preise in Deutschland? Zum einen sind es die Regionalklassen. Das heißt: Müssen in bestimmten Städten und Kreisen besonders viele Schäden reguliert werden, stufen die Kfz-Versicherer diese Regionen schlechter ein als andere. Somit steigen die Prämien (siehe Regionalklassen 2019). Aber auch die Typklassen , mit der das Schadenrisiko eines Autos eingestuft wird, spielen bei der Preisbildung der Versicherungsbeiträge eine Rolle. Für Fahrzeuge mit einer höheren Typklasse fallen höhere Versicherungsbeiträge an als für die mit einer niedrigen Typklasse. Die höheren Beiträge in Bayern könnten also zustande kommen, weil viele Kreise in Ober- und Niederbayern und der Oberpfalz einer teuren Regionalklasse angehören. Gleichzeitig sind in diesen Regionen vergleichsweise viele leistungsstarke Autos unterwegs, die tendenziell auch in teure Typklassen eingestuft sind.* Durchschnitt = 100