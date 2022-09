Wer schon mal in Skandinavien seinen Urlaub verbracht hat, kennt diese vier Buchstaben: K, A, B, E. Der schwedische Hersteller hat nicht nur bei seinen Landsleuten einen guten Ruf

Kein Wunder, denn Kabe bietet gehobene Reisemobile mit bester Winterausstattung an. Und dieses Extra ist nicht nett gemeint, sondern bei den strengen, kalten Wintern in Skandinavien essenziell.

So verfügen die Fahrzeuge serienmäßig über das ebenfalls schwedische Warmwasserheizungssystem von Alde mit Fußbodenerwärmung, eine hochwertige Isolierung und ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. ( Der Kabe Travel Master Royal x780 LGB im Wohnmobil-Test

Der Firmenname Kabe leitet sich von den Anfangsbuchstaben des Gründers Kurt Blomqvist ab. Dort in Tenhult, wo alles in einer kleinen Werkstatt begann, steht heute noch die Produktionsstätte, in der Reisemobile, Kastenwagen und Wohnwagen gefertigt werden.