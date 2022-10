Der Name ist also nicht nur an das Modell, sondern auch an das Rennen angelehnt. Und damit gehts direkt zur Optik über. Sofort ist klar, dass der Renault 4Ever Trophy nicht nur für asphaltierte Straßen ausgelegt ist. Der hohe Aufbau und die Protektoren an den Radkästen, die 20 cm herausragen, sprechen für Fahrten fernab der festen Straßen. Zudem wurde der Unterboden verstärkt und jeder Reifen (255/55 R19) ist mit einem Kompressor ausgestattet, der sich im Innenraum bedienen lässt und so der Reifendruck je nach Gelände angepasst werden kann.