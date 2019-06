Renault Clio R.S.: Gebrauchtwagen-Test

Video: Renault Clio RS (2020) Mehr Power für den Sport-Clio Zur Videoseite

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1618 cm³ Leistung 147 kW (200 PS) bei 6000/min Drehmoment 240 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 230 km/h 0–100 km/h 6,7 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang-DSG/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4090/1732/1432 mm Kofferraumvolumen 300-1146 l Leergewicht/Zuladung 1279/432 kg

Klar, Dachspoiler, Schürzen und Auspuffanlage verraten den R.S. am Ende. Aber das erkennen nur Kenner. Den Besitzern bleibt der Genuss des Überraschungsmoments, wenn der Kleine unerwartet losspringt und in 6,7 Sekunden auf Tempo 100 spurtet. Mit etwas Anlauf sind am Ende sogar 230 Sachen drin. Wenn die anderen Platz machen. Überholprestige ist nicht gerade die Paradedisziplin französischer Kleinwagen. Komfort schon eher. Auch der Clio kann hier punkten. Die Sportsitze sind gemütlich, das Fahrwerk hart, aber nicht unbarmherzig. Einzig die aufpreispflichtigen 18-Zöller mit flachen 40er-Flanken sorgen für Unruhe. Was die Besitzer aber noch mehr aus der Ruhe bringen könnte, ist die dürftige Verarbeitung des Clio IV. Und hier kommen wir zum eigentlichen Problem der Baureihe. Schon ein Grandtour TCe 90 Luxe, der zwischen 2013 und 2016 den AUTO BILD-Dauertest hinter sich brachte, offenbarte mehrere Schwächen der Baureihe. So zeigte sich das Multimediasystem regelmäßig von seiner trägen Seite, indem die Rückfahrkamera erst hochgefahren war, als es schon wieder vorwärts ging, sich die Radiolautstärke nicht verstellen ließ, solange Navikarten geladen wurden – und der SD-Schacht des Richtungsweisers selbst auch mehrmals ausstieg und die Besatzung orientierungslos zurückließ.