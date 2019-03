Wunderbar entkoppelt: Vom Selbstzünder im Bug hört man nichts, man spürt nur seine Kraft.

Die fünfte Generation trägt die Blechnase nicht mehr so tief wie ein ICE, sondern hoch wie ein SUV und macht rundum auf rustikal. Gerade hatihm wieder das Herz eingesetzt, das am besten zu dieser Autogattung passt: einen großen, starken Diesel , der komfortables Reisen zum Eco-Tarif ermöglicht. Ein Motor , als sei der Espace neu geboren. Der 2,0-Liter-dCi bringt mit, was ein Van dringend braucht, um seine Wirkung zu entfalten: Ruhe. Die Souveränität aus dem vollen Hubraum. Derist akustisch gar nicht da, und wenn, dann weit weg. So verstärkt der Antrieb das wichtigste Lebensgefühl an Bord: Du bist entrückt, nicht mehr auf dieser Welt. Der Espace entfernt dich von der Straße, genau andersherum als ein Fahrerauto: Lenkung, Dynamik, Kurven, all dieser Hektikerkram, schrumpfen zur Nebensache.