Renault Espace: Gebrauchtwagen-Test

S ympathisch, diese Franzosen! SUV-Boom hin oder her, den Begründer der Großraumlimousinen wollten sie einfach nicht sterben lassen. Also verpasste Gebrauchtwagen mit Garantie 17.489 € Renault Espace V Initiale Paris dCi 160, Diesel 116.710 km 116.710 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 03/2016 03/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* 17.490 € Renault Espace 1.6 V Intens dCi 160 Energy elektr, Diesel 92.000 km 92.000 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 06/2015 06/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 123 g/km* 18.990 € Renault Espace V dCi 160 Initiale Paris, Diesel 107.467 km 107.467 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 03/2017 03/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* 19.195 € Renault Espace , Diesel 43.955 km 43.955 km 96 kW (131 PS) 96 kW (131 PS) 02/2016 02/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.4 l/100km (komb.) CO2 0 g/km* 19.490 € Renault Espace V INITIALE PARIS TCe 200 ANHÄNGERKUP, Benzin 96.981 km 96.981 km 147 kW (200 PS) 147 kW (200 PS) 03/2016 03/2016 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.2 l/100km (komb.) CO2 147 g/km* 19.950 € Renault Espace Energy dCi 160 Intens, Diesel 90.408 km 90.408 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 06/2017 06/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 123 g/km* 19.999 € Renault Espace 1.6 dCi INITIALE PARIS Automatik, Diesel 67.770 km 67.770 km 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 09/2016 09/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* Renault Espace V Initiale Paris dCi 160, Diesel + 60314 Frankfurt, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Frankfurt Renault Espace 1.6 V Intens dCi 160 Energy elektr, Diesel + 66115 Saarbrücken, Auto Galerie Saar GmbH Renault Espace V dCi 160 Initiale Paris, Diesel + 22763 Hamburg, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung HH-OTM Renault Espace , Diesel + 01968 Senftenberg, Autoland AG Niederlassung Senftenberg Renault Espace V INITIALE PARIS TCe 200 ANHÄNGERKUP, Benzin + 53757 Sankt Augustin, Renault Retail Group Deutschland GmbH - Niederlassung Rhein Sieg Renault Espace Energy dCi 160 Intens, Diesel + 21339 Lüneburg, Autohaus Stein GmbH Renault Espace 1.6 dCi INITIALE PARIS Automatik, Diesel + 14513 Teltow, Autohaus König Teltow In Kooperation mit ympathisch, diese Franzosen! SUV-Boom hin oder her, den Begründer der Großraumlimousinen wollten sie einfach nicht sterben lassen. Also verpasste Renault der fünften Espace-Generation (seit 2015) einen coolen Crossover-Look. Mit stimmigen Proportionen wirkte der Designwandel auf Anhieb gelungen. Viel falsch machen konnte man ohnehin nicht, der Vorgänger versauerte mit Zulassungszahlen im untersten vierstelligen Bereich gegen Ende seiner zwölfjährigen Bauzeit regelrecht auf den Händlerhöfen. Auf stattlichen 4,85 Meter Länge reicht der Platz beim Neuen weiterhin für bis zu sieben Sitze. Die hinteren fünf lassen sich sogar vom Kofferraum aus per Knopfdruck automatisch umlegen. Im Domino-Stil legt sich ein Sessel nach dem anderen flach, bis eine topfebene und 1,80 Meter lange Ladefläche entsteht, die bis zu 2101 Liter Gepäck willkommen heißt – ein echter Raumgleiter.

Die Bedienung ist sehr umständlich

Modernes Cockpit mit außergewöhnlichen Farben trifft auf sehr umständliche Touch-Bedienung. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Technische Daten: Renault Espace dCi 160 Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 118 kW (160 PS) bi 4000/min Drehmoment 380 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 202 km/h 0–100 km/h 11,2 s Tank/Kraftstoff 58 l/Diesel Getriebe/Antrieb 6-Gang-Doppelk./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4857/1888/1675 mm Kofferraumvolumen 680-2101 l Leergewicht/Zuladung 1856/615 kg Dennoch blieb der Erfolg aus, 2020 sind die Zulassungszahlen in den dreistelligen Bereich abgedriftet – trotz Rabatten von bis zu 30 Prozent. Wir schnappen uns beim Händler einen Diesel mit 160 PS . Vier Jahre alt, Tacho mit 80.000 Kilometern, Dach mit Panorama, LED-Scheinwerfer , Doppelkupplung, Navi , Leder und viele Assistenten. Neupreis 42.000 Euro, jetzt stehen 17.980 auf dem Preisschild. Beim Hineinsetzen geht ein anerkennender Blick Richtung Hauptdisplay. Das wirkt optisch auch heute noch megamodern: die geschwungene und schwebende Mittelkonsole fließt quasi in den vertikal ausgerichteten Zentralbildschirm, Tesla lässt grüßen. Aus den Vergleichstests in Erinnerung geblieben ist uns aber die sehr umständliche Bedienung. Zudem beschwerten sich viele Besitzer über Systemabstürze, Verbindungsprobleme mit der MY-Renault-App, Warnmeldungen in anderen Sprachen, flackernde oder ungewollt bis zur Unlesbarkeit abdimmende Displays. Oft brauchte es mehrere Software-Updates, um die Sache in den Griff zu bekommen. Bei unserem Testwagen funktioniert auf den ersten Blick alles, doch die Bedienung bleibt ein Akt.

Die französischen Fertigungstoleranzen lassen viel Freiraum

Kein gutes Zeichen: An vielen Stellen fing es beim Testwagen nach nur vier Jahren an zu blühen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Gebrauchtwagen-Test Renault Espace zur Galerie Fazit: Viel zu viele Kinderkrankheiten, zudem leidet der Kosten: Renault Espace dCi 160 Unterhalt Testverbrauch 6,9 l D/100 km CO2 183 g/km Inspektion 200-400 Euro Haftpflicht (22)* 749 Euro Teilkasko (23)* 137 Euro Vollkasko (22)* 525 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 208 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 1236 Euro Anlasser 998 Euro Wasserpumpe 841 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 467 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 942 Euro Bremsscheiben und -klötze 587 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer.



Konzentrieren wir uns lieber auf das Fahren und freuen uns, wie sehr die kompromisslose Komfortauslegung und der leise Antrieb von der Straße entkoppeln. Die extrem weiche Federung nervt nur, wenn starke Fahrbahnunebenheiten die Karosserie beim Ausfedern zum Hoppeln bringen. Stets stressfrei arbeitet dagegen der Antrieb: Topspeed über 200 km/h? Lassen Sie's gemächlich angehen, schon für 180 Sachen braucht es viel Anlauf. Noch gelassener geht der Spurhalteassistent seinem Job nach, schlägt erst Alarm, nachdem die weiße Linie längst überfahren wurde – einmal Kamera kalibrieren, bitte! Beim Anheben auf der Bühne ziehen wilde Spaltmaße die Blicke auf sich. Unfallschaden? Nein, nur französische Fertigungstoleranzen. Davon zeugen auch lose oder schiefe Dichtungen, Leisten und Kunststoffverkleidungen der Türen, wo sich in den Zwischenräumen vor allem im unteren Bereich Dreck sammelt. Die Roststellen am Unterboden sind zwar noch kein Drama, kommen aber viel zu früh. Gleiches gilt für den Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe , nach nur vier Jahren ein echtes Ärgernis. Mon Dieu, Espace ! Vom teuersten aller Renault hätten wir uns etwas mehr erwartet. So verspielt man sich trotz niedriger Gebrauchtwagenpreise schnell die Sympathien.Viel zu viele Kinderkrankheiten, zudem leidet der Espace an seiner schluderigen Verarbeitung. Auf der Habenseite stehen sein schickes Design, viel Platz und sehr günstige Preise. Schon ab 12.000 Euro geht es los.