optional eine dritte Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Sitzplätzen möglich. Komfort und Familiensinn gelten als Kernkompetenzen französischer Automobile. Die vierte Generation der Renault-Scénic -Baureihe macht da keine Ausnahme. Der im nordfranzösischen Douai gebaute Kompakt-Van ging Ende 2016 mit zwei Radständen an den Start. Der um 23 Zentimeter verlängerte Grand Scénic wildert damit dort, wo früher die legendäre Van-Baureihe Espace zu Hause war: Durch die längere Karosserie istmöglich.

Gebrauchtwagenmarkt Aktuelle Angebote: Renault Grand Scénic Renault Grand Scénic mit Garantie im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt. Zu den Angeboten



Familien-Van zu den reizvolleren Vertretern seiner Art. Dies ist neben der dynamischen Linienführung auch ein Verdienst der serienmäßigen 20-Zoll-Räder. Mit Experience-Ausstattung, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und zusätzlichen Paketen kostete unser vom Autohus im niedersächsischen Bockel angebotene Testwagen vor vier Jahren laut Schwacke-Datenbank 32.500 Euro. Jetzt ist er gebraucht für moderate 14.990 Euro zu haben. Was gibt's dafür? Ziemlich viel Auto, das trotz kleinerer Macken an Stoßfängern und Optisch gehört derzu den reizvolleren Vertretern seiner Art. Dies ist neben der dynamischen Linienführung auch ein Verdienst der serienmäßigen. Mit Experience-Ausstattung,und zusätzlichen Paketen kostete unser vom Autohus im niedersächsischen Bockel angebotene Testwagen vor vier Jahren laut Schwacke-Datenbank 32.500 Euro.. Was gibt's dafür? Ziemlich viel Auto, das trotz kleinerer Macken an Stoßfängern und Felgen ganz und gar nicht alt aussieht.

Zoom Der gebrauchte Grand Scénic startet in der Kategorie "Viel modernes Auto für möglichst wenig Geld".



Der getestete Basisdiesel hat 110 PS, erfüllt die Auf der Autobahn ist alles über Tacho 160 Quälerei. Die Stunde des 1,5 Liter großen Common-Rail-Triebwerks schlägt, wenn Wirtschaftlichkeit gefragt ist. Vier Liter Normverbrauch sind zwar praktisch kaum machbar, aber eine Fünf vor dem Komma sollte im Mix locker erfahrbar sein. , erfüllt die Abgasnorm Euro 6 und ist ein klassisches Vernunfttriebwerk. Er hat stets etwas Mühe, den leer 1,6 Tonnen schweren Van in Schwung zu bringen – und spricht daher eher gemütliche Naturen an.. Die Stunde des 1,5 Liter großen Common-Rail-Triebwerks schlägt, wenn Wirtschaftlichkeit gefragt ist. Vier Litersind zwar praktisch kaum machbar, aber eine Fünf vor dem Komma sollte im Mix locker erfahrbar sein.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschw. Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Tank/Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 4 pro Zylinder/2 1461 cm³ 81 kW (110 PS) bei 4000/min 260 Nm bei 1750/min 184 km/h 12,6 s 53 l/Diesel 7-Gang-DSG/Vorderrad 4634/1866/1653 mm 718–1901 l 1606/644 kg

Das Platzangebot ist in beiden Sitzreihen fürstlich



Etwas unglücklich fühlt sich die Kombination aus weicher Feder-Dämpfer-Abstimmung, einer in der Mittellage indifferenten Lenkung und sportlichen Rädern an. Dass der Grand Scénic dennoch bei vielen Familien punkten kann, liegt an seinen tollen Alltagsqualitäten. Aufgrund fair kalkulierter Ausstattungspakete wurden die meisten Grand Scénic hierzulande üppig konfiguriert.

Zoom Digitalisiertes Cockpit mit 7-Zoll-Infotainment. Der Qualitätseindruck ist insgesamt okay.



Die tief bauende Armaturentafel unseres Testwagens beherbergt optionale Digitalinstrumente und die kleinere Ausführung des weder intuitiv bedienbaren noch besonders schnell arbeitenden R-Link-2-Infotainmentsystems. Immerhin funktionieren Handyanbindung und Navigation leidlich gut. Anders als die eher schlichte Kunststoffauswahl begeistert das Platzangebot in beiden Sitzreihen. Auf französisch-weichen Sesseln finden fünf Personen entspannt Platz.

Hinweis Renault Grand Scénic mit bis zu 9895 € Ersparnis bei carwow.de Zum Angebot Pfeil

Die Vordersitze lassen sich zudem beheizen. Kleine und große Passagiere dürfen sich bei unserem Fotofahrzeug über weitere charmante Extras wie eine verschiebbare Mittelkonsolenbox mit riesigem Ablagefach, kleine Klapptische und integrierte Sonnenrollos für die hinteren Seitenscheiben freuen. Insgesamt gibt es in den unzähligen Fächern 63 Liter Stauraum für Kleinkram!

Bessere Qualität im Vergleich zum Scénic III

Bei unserem Testwagen wirkt nach rund 85.000 Kilometern nur der wabbelige Boden des Heckabteils bereits reichlich mitgenommen. In den Kofferraum des Fünfsitzers passen 718 Liter, umgeklappt sogar bis zu 1901 Liter. Die Zuladung von maximal 644 Kilogramm offenbart ebenfalls wahre Kleintransporterqualitäten.

Bildergalerie Kamera Gebrauchtwagen-Test Renault Grand Scénic 16 Bilder Pfeil

Im Alltag nervt die massive Ladekante. Kein Wunder, dass diese bei unserem Modell bereits etliche Abschürfungen hat. Ansonsten haben die Franzosen gegenüber dem Scénic III deutlich zugelegt. Die Zeiten abfallender Verkleidungen und fieser Klappergeräusche auf geflickten Landstraßen scheinen vorbei zu sein. Der jüngste Grand Scénic ist gebraucht definitiv der beste.

Unterhaltskosten Renault Grand Scénic dCi 110 Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht (20)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko (24)* Abzweigung Abzweigung Vollkasko (22)* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6) Abzweigung 5,6 l D/100 km 104 g/km 260-500 Euro 563 Euro 678 Euro 1052 Euro 160 Euro