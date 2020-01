Der Kadjar ist optisch unauffällig, durch die typische bullige Markenfront mit der integrierten Raute jedoch schnell als Renault erkennbar. Mit der modischen Karosserie, der citytauglichen Handlichkeit und Pkw-artigen Preisen soll der Kadjar der Kundschaft gefallen, denen der Renault Captur zu klein ist.

Der Kadjar kommt mit Vorderradantrieb. Allrad wird optional auch angeboten.

Technisch ist der Renault Kadjar solide. Leidet das Fahrwerk vieler SUVs oftmals unter dem Gewicht, gibt es beim kompakten Franzosen in diesem Bereich bislang keine Auffälligkeiten.Typische Schwachstelle bei Renault-Modellen sind jedoch die Bremsen. Beim Kadjar sammeln die Bremsscheiben zu viele Beanstandungen. Neben Verschleiß führen auch Rost und Riefen aufgrund fehlender Schutzbleche zu einem schlechten Tragbild. So schlecht wie das Resultat für die Bremsbaueile ist, so gut ist hingegen die Funktion der Bremse. Überzeugend schnitt der Kadjar dCi 130 4x4 beim 100.000-Kilometer-Dauertest von AUTO BILD ab. Bis auf das nervige Piepen der vielen Assistenzsysteme gab es nahezu nichts zu bemängeln.. Für diese Summe könnte man auch einen VW Tiguan aus Vorbesitz kaufen. Das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist riesig. Doch beim Wolfsburger Bestseller ziehen sich überdurchschnittliche Mängel am Fahrwerk durch alle Altersklassen. Dies kann sich unter Umständen zu einem teuren Problem entwickeln.