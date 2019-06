I m Januar 2017 war unser Renault-Dauertester zu uns gestoßen; in Kosmos-Blau, allradgetrieben und mit 130-Diesel-PS gesegnet. Dazu noch in der mehr als ordentlich ausstaffierten Bose Edition. Eigentlich der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Renault Kadjar m Januar 2017 war unser Renault-Dauertester zu uns gestoßen; in Kosmos-Blau, allradgetrieben und mit 130-Diesel-PS gesegnet. Dazu noch in der mehr als ordentlich ausstaffierten Bose Edition. Eigentlich der Prototyp eines Redaktions-Dauertesters: geräumig für allerhand Gepäck oder Ausrüstung, als Franzose fast schon typisch komfortabel – somit perfekt als Fotoauto und sparsam auf der Langstrecke, wo unsere Distanzkandidaten ja größtenteils unterwegs sind. Doch was hat er aus diesen Voraussetzungen gemacht?

Im Fahrtenbuch überwiegen kritische Kommentare

Solide Qualität, aber teils ungewohnte Bedienung. Die Tasten für die Sitzheizung fanden manche erst nach mehreren 10.000 Kilometern – hinten am Mitteltunnel. Fahrzeugdaten Motor R4-Turbo Ventile pro Zylinder / Nockenwellen 4 / 2 Hubraum (cm3) / Nockenwellenantrieb 1598 / Kette Leistung (kW / PS) bei 1/min 96 (130) / 4000 Drehmoment (Nm) bei 1/min 320 / 1750 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 190 Abgasnorm / Abgas CO2 (Mix; g/km) Euro 6 / 129 Getriebe / Antrieb 6-Gang manuell / Allrad Tankvolumen (l) / Kraftstoffsorte 65 / Diesel Leergewicht / Zuladung (kg) 1594 / 465 Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) 1800 / 750 In den Augen einiger Kollegen nicht viel, denn kritische Kommentare überwiegen im Fahrtenbuch deutlich. "Fürchterliche Ergonomie im Cockpit . Warum so eine Unordnung?", fragte etwa Kollege Attila Langhammer ganz zu Beginn des Dauertests und bezog sich vor allem auf den zu tief sitzenden und spiegelnden Infotainment-Bildschirm sowie die gefühlt willkürliche Verteilung der Schalter im Innenraum. Vor allem die Bedientasten der Sitzheizung verstecken sich so effektiv, dass ein Kollege nach knapp 20.000 Kilometern ein anonymes "Hey, der hat ja Sitzheizung!" vermerkte.

Der Kadjar nervt mit ständigem Gepiepe

Bei kurzen Stößen zeigt der Kadjar einen auffällig schlechte Abrollkomfort. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Messwerte 1) Beschleunigung 0-50 km/h (s) 3,3 0-100 km/h (s) 11,1 0-130 km/h (s) 19,5 Elastizität 60-100 km/h (s) 7,0 | 9,4 (4. | 5. Gang) 80-120 km/h (s) 10,1 | 13,0 (5. | 6. Gang) Bremsweg aus 100 km/h kalt (m) 35,9 aus 100 km/h warm (m) 34,5 Testverbrauch / Dauertestmittel (l/100 km) 6,7 | 7,2 D 1) Auftaktmessung bei 4200 km Bei Kilometerstand 25.000 monierte Textchef Torge Eßer die ab 150 km/h stark flatternde Motorhaube, die im Verlauf des Tests noch so einige Kollegen dazu verleiten sollte, anzuhalten und nachzusehen, ob die Haube tatsächlich verriegelt ist. Nur so viel: Ja, sie war es jedes Mal. Allerdings scheint das ein generelles Renault-Problem zu sein, denn unser quietschgelber Mégane-RS-Dauertester zeigte vor einigen Jahren dasselbe Symptom. Größter Kritiker des Kadjar : AUTO TEST-Kollege Andreas Jüngling. Doch der fährt privat Mercedes , ist in Sachen Bedienlogik also auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Aber auch wenn wir allzu kritische Kommentare relativieren – durch die Bank nervte der Renault mit seinem ständigen Gepiepe – und zwar so laut, dass beim Einparken regelmäßig Passanten irritiert herüberblickten. Dazu gesellte sich – ebenfalls bedingt durch ein unersättliches Verlangen nach Beachtung – ein quasi nicht nutzbares Spurwarnsystem, eine reichlich unsensibel agierende Kupplung und der auffällig schlechte Abrollkomfort bei kurzen Stößen sowie häufige Nickbewegungen im Fahrwerk.

Langstreckenkomfort und Verbrauch überzeugten