Der Renault Talisman 1.6 dCi Initiale Paris wurde einst in der Farbe Amethyst Black geordert und mit dem stärksten verfügbaren Diesel, dem Energy dCi 160 EDC, ausgerüstet. So verfügt der Franzose nicht nur über alltagstaugliche 160-Selbstzünder-PS, sondern auch über das in dieser Version serienmäßig eingebaute Automatikgetriebe.