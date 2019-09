Renault Twingo: Gebrauchtwagen-Test

K

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Renault Twingo

lein, aber vollwertig – und dabei charmant schrullig. Der Renault 4 bewegte Millionen und hielt sich 31 Jahre im Programm der Franzosen. Wer glaubt, der Individualismus sei heute Crashnormen und Windschlüpfigkeit gewichen, vergisst den Twingo . Der kleine Günstig-Renault setzt in der seit 2014 erhältlichen dritten Auflage konsequent auf fünf Türen, gute Variabilität und viel Blech im Innenraum. Ganz wie der gute alte R4. Eher an Porsche erinnert dagegen die Unterbringung des Motors. Wie bei der Sportwagen-Ikone 911 setzt auch die Spardose von Renault auf Hinterradantrieb und Heckmotor. Auf Wunsch mit Turbo. So ein TCe 90 im grellen Citrus-Gelb trat im März 2015 zum Dauertest über 100.000 Kilometer bei AUTO BILD an. Nach drei Jahren fiel der Abschied schwer.