Renault Zoe: Gebrauchtwagen-Test

lles eine Frage der Perspektive. So ein alter Opel Zafira zum Beispiel dürfte für Elektro-Enthusiasten automobile Steinzeit repräsentieren. Während Benzinblüter in ihm einen wahren Freund entdecken, dafür aber bei einem Straßenbahn-ähnlich surrenden Renault Zoe spontan Ausschlag bekommen. Und manchmal wechselt jemand einfach die Perspektive. So wie Kai von Häfen. Früher Verbrenner, heute Elektromobil. Und auch wenn sein Renault Zoe unbeholfen und dünnwandig über die fiesen Platten der schmalen Deichstraße humpelt, brennt er für den kleinen Stromer. Und zwar lichterloh.