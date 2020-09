ie kennen das: nach Feierabend noch schnell im Supermarkt einkaufen. Sachen in den Kofferraum, raus aus der Parklücke. Der Rückwärtsfahr-Pieper piept noch ganz leise und langsam. Noch.. Wir Fahrer stehen uns gegenüber, schütteln den Kopf: schön blöd.. Die kleinen Kratzer an der Stoßstange werden schon nicht die Welt kosten. Tschüss.

Lackschäden beseitigen DiamondProtect Kratzerentferner Preis*: 14,99 Euro Petzoldt's Profi-Lackreparaturset Preis*: 49,90 Euro Lackreparatur-Set Preis*: 35,50 Euro SONAX KratzerEntfernerSet Preis*: 14,70 Euro TBoonor Lacktupfer Preis*: 9,99 Euro NIGRIN Universal Lackstift Preis*: 12,95 Euro *Preise: Stand 30.06.2020 *Preise: Stand 30.06.2020

Smart Repair, direkt an der Stelle.

Am nächsten Tag in der Werkstatt meines Vertrauens: Der Servicemitarbeiter schaut sich die kaum sichtbaren Crashspuren an.Ich schaue entsetzt, sage: Gut, dann lass ich das über meinelaufen ( Vollkasko oder Teilkasko: Was ist besser? )., weil die Versicherung die Überführung des Wagens zum Lackierer bezahlt, das hätten sonst wir übernommen. Ich schlucke trocken. Ich muss eine Nacht drüber schlafen.Er sagt: Ich kenne einen sehr guten, jungen Lackierermeister, der macht auch kleine Privataufträge.Nix wie hin. Gut schaut sie aus, die kleine Werkstatt im Industriegebiet. Der Chef kommt selbst, schaut sich den Schaden an, geht um das Auto, guckt hier, guckt da, fühlt mit dem Finger über den Lack des knapp ein Jahr alten Autos.Aber an der rechten Hintertür hast du einen echten Lackschaden , da muss lackiert werden." Ich frage, Übles ahnend: "Mit Türausbau und so?" Quatsch, sagt der junge Mann, das ist nicht nötig.