Restaurierung: VW T1 Samba

Vom Vierzylinder-Boxer war erstaunlich viel übrig geblieben, was fehlte, wurde neu aufgebaut.

Eine Recherche anhand der Fahr­gestellnummer ergab: Dieser T1 wurde am 27. August 1951 gebaut, er ist einer von nur 269 in diesem Jahr gebauten, frühen Bullis. Bislang ist in der Szene nur von einem noch älteren Samba die Rede. Allein das Typenschild und die Fahrgestellnummer sind einen fünf­stelligen Betrag wert. Doch anstellen zu verkaufen, entschied sich Kalff, den Bus in Sisyphusarbeit zu restaurieren. Dies wird noch drei bis fünf Jahre dauern und wird rund 100.000 Euro verschlingen, schätzt Kalff, und gibt zu: "Natürlich ist das spitzenbeknack". Zudem müssen fehlende Teile einzeln beschafft werden, ehe einmal die TÜV-­Plakette auf dem hinteren Nummernschild prangt. Einen Tacho von Juli 1951 trieb Kalff bei Ebay auf. Auch für das nicht mehr auffindbare Chromlogo an der Front musste Ersatz her. 32 Reifen in der Größe 5.50-­16 ließ sich Kalff als Kleinserie backen. Nicht unerheblich war der Aufwand, dem luftgekühlten Boxermotor mit sei­nem charakteristischen Sound neues Le­ben einzuhauchen. Dieser war immerhin noch weitgehend kom­plett. Bei Vergaser und Lichtmaschine genügte eine Überholung. Vom Lichtmaschinenregler ließ sich hingegen nur noch das äußere Gehäuse verwenden, im Inneren werkelt jetzt ein funktionstüchtiges Gleichteil aus demselben Baujahr. Das Prinzip: Was gefunden wurde, kommt wieder ins Auto.