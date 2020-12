RFID-Chip: Vernetzte Reifen

Der RFID-Chip wird direkt in den Reifen eingearbeitet. ©Michelin

Erreichen will man dies mit sogenannten RFID-Chips, mit denen die Pneus ausgestattet werden. Dieser Chip liefert dem Fahrer eines Autos via Funk Informationen über den aktuellen Zustand eines Reifens. Vorteile von vernetzten Reifen sollen sich auch für Werkstätten und Reifenhändler ergeben. Bereits in 2020 will Michelin bis zu 1,5 Millionen mit RFID-Chips (Radio Frequency Identification) ausgerüsteten Autoreifen ausgeliefert haben.