Das Heck wirkt bei der Neuauflage wuchtiger und präsenter. Vor allem, weil Sicken und Kanten ordentlich eingespart wurden und die Rückleuchten nun größer sind und leicht in die Flanke übergehen. Sie sind nun nicht mehr von einem komplett roten Glas geschützt, sondern tragen einen roten Rahmen. Die Heckschürze setzt sich beim neuen Ghost deutlich optisch ab: Sie steht deutlich Zentimeter unter der Kofferraumklappe hervor. Die typischen rechteckigen Endrohrblenden übernimmt die dritte Generation vom Vorgänger.Er behält zwar 571 PS , dafür steigt das maximale Drehmoment von 780 auf 850 Nm an.

Digitale Instrumente und der Zentralbildschirm bilden jetzt optisch eine Einheit.

Mehr tut sich tatsächlich im Innenraum. In den gelangt man jetzt durch elektrisch öffnende und schließende Türen.Vor dem Beifahrer leuchten auf dieser Ebene über 850 LEDs wie Sterne und nehmen so die Gestaltung des Dachhimmels wieder auf. Die Mittelkonsole wirkt jetzt schlanker und beherbergt Schnellwahltasten fürs Infotainment und die Klimabedieneinheit. Typisch Rolls-Royce geht es vor allem um Komfort. So sind die Innenraumkomponenten auf eine Resonanzfrequenz abgestimmt, das soll unterbewusst für mehr Gelassenheit sorgen. Auch an den klassischen Schrauben hat man gedreht: Eine Aluminium-Spaceframe-Architektur macht den Ghost steifer, Allradantrieb und -lenkung sowie ein neues Federungssystem sorgen für eine angenehme Reise, ermöglichen aber auch ihn sportlich zu fahren. Der neue Rolls-Royce Ghost