Der Saab 9-3 ist von außen fast original. Nur die Semislicks und die Tieferlegung deuten dezent auf das Tuning hin.

SeineVerbaut wurden unter anderem Turbolader und Abgaskrümmer aus dem Opel Astra J OPC , ein neuer Ladeluftkühler, größere Einspritzdüsen und eine Eigenbau-Downpipe mit 90 mm Rohrdurchmesser. Die Abgase entweichen durch eine selbstgebaute Edelstahl-Abgasanlage.Eine Sintermetall-Kupplung samt Einmassen-Schwungrad und verstärkter Druckplatte überträgt die Kraft via Schaltgetriebe auf die Vorderräder. Damit die Power nicht nur in Qualm aufgeht, sind Semislicks aufgezogen. Für die Verzögerung und eine stabile Kurvenlage sorgen Brembo-Vierkolben-Sättel an der Vorderachse und ein Gewindefahrwerk.Er steht auf den originalen Alufelgen , das einfache Auspuff-Endrohr ist unauffällig nach unten gebogen.