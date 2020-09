D

Sogar den ID.3 gibt's schon 30% günstiger! Die Innovationsprämie macht's möglich: Neue Elektroautos sind so billig wie noch nie. BILD zeigt die Schnäppchen-Angebote.





ie Deutschen ordern Elektroautos wie nie zuvor: Im zweiten Halbjahr fuhren schon 7,2 Prozent aller Neuzulassungen rein elektrisch vor, das gab's noch nie. Einer Gründe liegt in der saftigen Innovationsprämie für E-Autos , die den Kaufpreis für einen batterie-elektrischen Neuwagen so massiv purzeln lässt. So teuer sind sechs der in Deutschland beliebtesten E-Autos – und um soviel Prozent sinkt ihr Neupreis durch die Prämie.