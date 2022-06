Die ungetrübte Freude bei einem neuen Auto währt oft nur kurz. Denn hektisch ist der Alltag und zu unplanbar die tatsächlichen Einsatzbedingungen. Spätestens wenn Kinder, Gartengeräte oder Haustiere an Bord müssen, sind Kratzer und Macken eine Frage der Zeit. Doch so weit muss es nicht kommen! Für unser Tesla Model 3 haben wir exemplarisch Produkte zusammengestellt, die die originale Optik kaum beeinträchtigen, aber wirksam Schäden verhindern. Hintergrund: Der Stromer ist ein gefragtes Abo- und Leasingfahrzeug. Und wer im Alltag zu sorglos belädt, zahlt am Ende der Nutzung meist die Zeche für so viel Laisser-faire.