An einem Kreisel in Celle (Niedersachsen) staute sich immer wieder der Autoverkehr, wenn Fußgänger die Zebrastreifen nutzten. Also sperrte die Stadt die Zebrastreifen kurzerhand ab, am Ende mit stabilen Metallzäunen. Dies sei eine "bizarr anmutende Situation", die Mehrkosten verursache und noch Jahre dauern könne, kritisierte der Bund der Steuerzahler. Die Stadt sieht dagegen schon "Licht am Ende des Tunnels": 2019 werde der letzte Bauabschnitt einer Ortsumgehung begonnen, wodurch sich die Situation ändere. "Dann werden die Zäune entfernt, die Zebrastreifen wieder aufgebracht", sagte eine Sprecherin. Die Zäune würden dann woanders eingesetzt. "Wir rechnen derzeit mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren."