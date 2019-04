G

eht es nach dem Genfer Parlament, soll es in der Schweiz bald die ersten "Lärm-Blitzer" geben. Wie mehrere Medien berichten, hat das Parlament im Januar 2019 die Regierung des Kantons beauftragt, einen Apparat zu entwickeln, der die Lautstärke von Autos messen kann. Zu laute Fahrzeuge sollen so beim Vorbeifahren registriert und deren Fahrer anschließend zur Rechenschaft gezogen werden. Der Grenzwert für die Lautstärke müsse noch festgelegt werden, heißt es im Antrag des Parlaments. Die "Lärmliga Schweiz" fordert eine Grenze von 80 Dezibel für Autos und Motorräder . Die Stadt Genf habe noch sechs Monate Zeit, sich mit dem Vorschlag zu befassen, so ein Parlamentssprecher. In Genf sei Verkehrslärm die zweitstärkste Form der Umweltbelästigung nach der Luftverschmutzung. Die Einwohner hätten laut Verfassung des Kantons ein Anrecht auf eine gesunde Umwelt, begründete das Parlament den Antrag.