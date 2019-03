ie spanische Guardia Civil überprüft zurzeit mit einem speziellen Messgerät die Emissionen von Lkw mit Euro-5-Dieseln. Nach aktuellem Stand stießen 15 Prozent der Fahrzeuge deutlich mehr NOx aus als erlaubt, berichtet die Polizeibehörde. Grund: Die Lkw seien mit ausgeschaltetem Katalysator unterwegs. Das erzeuge einen zusätzlichen NOx-Ausstoß pro Lkw und Jahr – und zwar in Höhe von einer halben bis zu einer Tonne, so die Polizisten. 120.000 bis 240.000 Lkw mit Euro-5-Diesel könnten betroffen sein, möglicherweise mehr. Eine einzige im Rahmen der Tests aufgeflogene Spedition aus Madrid etwa habe mit 30 Trucks vermutlich eine unentdeckte Mehrbelastung von bis zu 90 Tonnen Stickstoff verursacht. Lkw mit Euro-4- und Euro-6-Diesel schließt diese Rechnung noch nicht ein.

Motiv für die Diesel-Manipulation ist Kostenersparnis. Die seit 2008 bei Lkw mit Euro 5 und Euro 6 vorgeschriebenen SCR-Kats kosten laut Recherchen von AUTO BILD Spanien rund 1000 Euro pro Jahr in der Wartung. Dazu kommen 1000 bis 2000 Euro für AdBlue, abhängig von der Kilometer-Laufleistung. Muss der SCR-Kat eines Lkw repariert werden, kann das enorm teuer werden. Konkret sind 3000 Euro für den Filter und 1500 Euro für den Rest des Systems zu veranschlagen, so der Sprecher einer spanischen Vereinigung mittelständischer und kleiner Transportunternehmer. Manche der Systeme benötigen alle 150.000 Kilometer umfangreiche Reparaturen. Dem entgegen stehen 60 Euro für das Bauteil, das den Kat lahmlegt. Inklusive Einbau kostet die Manipulation nicht mehr als 300 Euro. Wird ein Trucker erwischt, muss er rund 200 Euro Strafe zahlen.

Weil nicht alle der in Spanien getesteten Lkw im Land zugelassen waren, ermittelt Europol. Die Fahnder sehen sich zunächst in Spanien, Frankreich und Großbritannien um. Eine Ausweitung auf weitere Länder ist aber nicht ausgeschlossen. Forscher der Universität Heidelberg gehen davon aus, dass bis zu 20 Prozent aller in Europa fahrenden Lkw mit manipulierten Katalysatoren unterwegs sein könnten. Das würde unentdeckte Emissionen bedeuten, die um ein Vielfaches höher wären als die, die den VW-Abgasskandal ins Rollen gebracht haben.